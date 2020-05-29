Кишинёв, , 19:32 — REGNUM Молдавия выступает за активизацию и диверсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами СНГ и более широкое применение Соглашения о свободной торговле в рамках Содружества. Об этом заявил 29 мая премьер-министр Молдавии Ион Кику за прошедшем онлайн-заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, передает ИА REGNUM.

«На фоне беспрецедентного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, последствия которой затронут все аспекты жизни общества, мы сталкиваемся с общими проблемами, и процесс определения решений будет более эффективным, когда есть прямое взаимодействие и взаимопонимание», — сказал молдавский премьер-министр.

Он рассказал о намерениях правительства Молдавии инвестировать в восстановление дорожной инфраструктуры в республике и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры.

Еще одна цель молдавских властей, по его словам, — создать максимально привлекательные условия для инвесторов.