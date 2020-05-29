Нью-Йорк, США, , 19:13 — REGNUM Последние торги недели на Уолл-стрит проходят в «смешанном настроении» — два из трех основных индексов находятся в «красной зоне», Nasdaq пока в плюсе.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 191,11 пункта (0,75%), до 25 209,53 пункта, S&P 500 упал на 11,49 пункта (0,38%), до 3018,24 пункта, Nasdaq вырос на 19,51 пункта (0,21%), до 9388,50 пункта.

Фондовый рынок США резко вырос на фоне начала снятия ограничений из-за коронавируса и восстановления нефтяного рынка, однако к настоящему моменту основные стимулы роста оказались исчерпаны.

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