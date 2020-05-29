Москва, , 19:05 — REGNUM Компания «Роснефть» исполнит все обязательства по поставкам нефти, согласно заключённым контрактам, несмотря на снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Такое заявление 29 мая сделал глава компании Игорь Сечин.

Поясняется, что компания в рамках соглашения ОПЕК+ может сократить добычу нефти в текущем году на 24 млн тонн. Но несмотря на это «Роснефть» выполнит все обязательства по поставке нефти и нефтепродуктов как отечественным, так и международным контрагентам.

Основное снижение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ будет перенесено на низкорентабельные проекты компании. В рамках соглашения «Роснефть» заморозила проект «Солимойнс» в Бразилии, проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на Дальнем Востоке в России и ряд других проектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы «Роснефти» Игоря Сечина об утрате своего значения форматом ОПЕК+ и о влиянии других факторов на баланс нефтяного рынка.

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