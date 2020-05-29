Кишинёв, , 18:53 — REGNUM Правительство Молдавии начнет переговоры с Евросоюзом о выделении кредита в €100 млн. Как передает ИА REGNUM, в правительстве Молдавии сообщили, что кредит планируется взять на срок 15 лет.

Цель выделения кредита — покрытие бюджетных расходов, укрепление валютных резервов и помоoщь в преодолении финансового кризиса, вызванного «внешними шоками».

При этом первый транш Молдавия получит без условий, а для получения последующих будет необходимо выполнить ряд условий. О каких именно условиях идет речь, в проекте не говорится.

Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

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