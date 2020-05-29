Пекин, , 18:45 — REGNUM Китайский производитель электроники Huawei запасся микросхемами и полупроводниковыми устройствами производства США в объёмах, достаточных для поддержания бизнеса по меньше мере в ближайшие два года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Санкции со стороны Соединённых Штатов лишили Huawei услуг по изготовлению процессоров собственной разработки, однако до сентября 2020 года у компании ещё остаётся время на формирование запасов критически важных компонентов.

Источники сообщают, что Huawei начала запасаться американскими комплектующими ещё в конце 2018 года, после ареста в Канаде её финансового директора. В 2019 году китайский гигант затратил на эти цели $23,5 мрлд, что на 73% больше расходов на эти же цели годом ранее.

Напомним, 19 мая основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что запрет США на поставки оборудования компании замедлит, но не остановит её развитие.

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