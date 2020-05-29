Милан, Италия, , 18:42 — REGNUM По предварительным данным, в мае 2020 года цены в Италии снизились на 0,1% в сравнении как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пятницу, 29 мая, в национальной службе статистики Istat.

Дефляция зафиксирована впервые с октября 2016 года.

Снижение общего уровня цен обусловлено прежде всего снижением стоимости энергоносителей (до 12,2% по отдельным показателям), при этом стоимость потребительской корзины (в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и домом) выросла на 2,5%, отметили также статистики.