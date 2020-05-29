Пекин, , 18:30 — REGNUM Правительство КНР запустило программу поддержки малых и средних предприятий, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, сообщает 29 мая агентство Синьху

Отмечается, что на этот сегмент экономики, по данным китайского министерства промышленности и информатизации, приходится свыше 80% рабочих мест городского населения, 70% технологических инноваций, 60% в структуре ВВП страны и 50% налоговых поступлений в бюджеты различного уровня.

По итогам изучения последствий эпидемии коронавируса, Государственный комитет по развитию и реформам КНР запустил онлайновую кампанию по оказанию помощи в цифровизации производства малых и средних предприятий, в которой уже участвуют 145 таких компаний.

Модернизация этих предприятий, по плану госкомитета КНР, должна быть проведена путём создания новых систем управления, новых цифровых платформ, использующих облачные интернет-сервисы, позволяющих значительно снизить необходимость непосредственного присутствия людей на привычных рабочих местах.

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