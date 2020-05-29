Симферополь, , 18:22 — REGNUM Власти Крыма освободили до конца июня предприятия, включённые в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, от арендной платы. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксёнова опубликован на портале правительства РК.

«За период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года арендаторы — пользователи недвижимого имущества, которое находятся в госсобственности Крыма, — освобождаются от уплаты арендной платы», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали потратить на субсидирование предприятий республики и прямые выплаты гражданам 3 млрд рублей.

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