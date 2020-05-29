Рига, , 18:11 — REGNUM Латвийские банки на данный момент дали клиентам отсрочку по выплатам в отношении 11 756 заключенных ранее кредитных договоров из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 29 мая сообщила Dienas Business председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре.

«Мы очень хорошо понимаем, что сейчас происходит. И если столкнувшийся с проблемой человек обращается в банк, это позитивный сигнал», — сказала Баяре.

По ее словам, общая сумма отложенных кредитных обязательств составила 773 млн евро. Только на прошлой неделе, отметила она, банкам пришлось приостановить исполнение в полной мере 142 ипотечных соглашения с физическими лицами, 134 потребительских кредита и 118 кредитных договоров с предприятиями.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.