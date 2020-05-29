Симферополь, , 18:16 — REGNUM Представители КПРФ Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти легендарное винодельческое предприятие «Массандра» от приватизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко.

«29 мая депутаты крымского парламента от фракции КПРФ направили коллективное депутатское обращение президенту Российской Федерации с просьбой не допустить приватизацию государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра», которое ранее представители «Единой России» и ЛДПР внесли в прогнозный план приватизации на 2020 год. Есть обоснованные опасения, что на «Массандре» используют ту же схему, что и при приватизации завода шампанских вин «Новый свет», полный пакет акций которого в декабре 2017 года был продан компании «Южный проект» за 1,5 миллиарда рублей», — отметил депутат.

По его словам, легендарное предприятие, балансовую стоимость основных средств которого оценили в 627,4 млн рублей, за пять лет работы получило 936 миллионов рублей чистой прибыли и уплатило 3,9 млрд рублей налогов и сборов.

«Продавать «Массандру» за бесценок в частные руки олигархов будет преступлением, на которое даже в украинские времена никто не решился. Мы требуем остановить этот беспредел, и большинство крымчан поддержат нас в этом вопросе», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет Крыма одобрил продажу винодельческого госпредприятия «ПАО «Массандра», включив его в план приватизации на 2020 год. В сентябре 2017 власти Крыма продали завод шампанских вин «Новый Свет» за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект». Для сравнения — на строительство нового терминала симферопольского аэропорта потратили 32 млрд рублей.

Об этом: Крымские депутаты избавляются от легендарной «Массандры»