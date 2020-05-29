Симферополь, 29 мая 2020, 18:16 — REGNUM Представители КПРФ Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти легендарное винодельческое предприятие «Массандра» от приватизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко.
По его словам, легендарное предприятие, балансовую стоимость основных средств которого оценили в 627,4 млн рублей, за пять лет работы получило 936 миллионов рублей чистой прибыли и уплатило 3,9 млрд рублей налогов и сборов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет Крыма одобрил продажу винодельческого госпредприятия «ПАО «Массандра», включив его в план приватизации на 2020 год. В сентябре 2017 власти Крыма продали завод шампанских вин «Новый Свет» за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект». Для сравнения — на строительство нового терминала симферопольского аэропорта потратили 32 млрд рублей.
Об этом: Крымские депутаты избавляются от легендарной «Массандры»