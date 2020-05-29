Рига, , 18:05 — REGNUM Государственное акционерное общество Latvijas valsts meži (LVM — Государственные леса Латвии) за первые три месяца заработало 29,4 млн евро, что соответствует уровню выручки прошлого года. Об этом пишет 29 мая портал Dienas Business.

По данным журналистов, доходы компании находились на уровне 89,8 млн евро, прибыль до уплаты налогов составила 29,4 млн, инвестиции в развитие 8,3 млн евро.

Отмечается, что 86,2 млн евро были выручены компанией от продажи круглого леса, щепы и саженцев. Доходы LVM от саженцев составили 2,7 млн евро, превысив план на 2 млн евро.

Инвестиции компании ушли на строительство лесных дорог и мостов, возобновление мелиорации. Благодаря погодным условиям посадка нового леса началась уже в марте на 252,7 гектарах.