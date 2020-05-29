Рига, , 17:57 — REGNUM Профсоюз работников МВД Латвии готов к переговорам о пересмотре сроков выхода на пенсию по выслуге лет. Об этом 29 мая сообщил в эфире программы Перекрёсток (Krustpunkts) Латвийского радио его председатель Арманд Аугустан.

«Лучше один раз решить — у кого есть право получить пенсию по выслуге лет, а у кого нет в разговоре с социальными партнёрами», — сказал Аугустан.

В то же время он указал, что зарплаты у работников МВД слишком невелики, чтобы оставаться привлекательными для сотрудников, если возможность уйти на пенсию по выслуге лет будет утеряна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Госконтроль Латвии объявил о неподъемности сегодняшней ситуации с пенсиями по выслуге лет для бюджета страны.