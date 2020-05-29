Краснодар, , 17:37 — REGNUM 19 тыс. га садов и около 50% озимых повреждены в результате заморозков в Краснодарском крае весной 2020 года. Данные приводились на совещании 29 мая, сообщили в пресс-службе администрации края.

Как отмечалось, понижение температуры до — 11 °C в марте и апреле, а затем наступившая засуха повредили половину озимых посевов, полевые культуры погибли на площади 52 тыс. га.

«Был прогноз, что потери урожая достигнут 70%, но надеемся, что при благоприятных погодных условиях они составят около 30%», — отметил на совещании заместитель губернатора Андрей Коробка.

Серьёзно пострадали плодовые и ягодные культуры — из-за морозов пострадало более 19 тыс. га садов по всему краю. По прогнозам регионального минсельхоза, урожай косточковых культур в этом году снизится на 80%, семечковых — на 60%.

«Сейчас мы делаем ставку на качество зерна. Пусть пшеницы будет не много, но главное, чтобы она была качественная. Но еще важнее уже сегодня позаботиться об урожае следующего года, уделить особое внимание семенным посевам», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Краснодарского края заявил о намерении пересмотреть объёмы экспорта пшеницы в пользу внутреннего потребителя — в связи с прогнозируемым снижением урожая.

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