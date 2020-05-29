Подгорица, , 17:29 — REGNUM Пандемия коронавируса может увеличить уровень бедности в Черногории примерно на 1,5−3%, в зависимости от продолжительности кризиса, и, по оценкам Всемирного банка, большая часть новых бедных может остаться незащищенными.

В новом издании отчета ВБ, в котором рассматривается влияние Covid-19 на бедность и благосостояние домохозяйств на Западных Балканах, говорится, что конечным результатом в Черногории будет изменение тенденции сокращения бедности за последние четыре-шесть лет и ее возвращение к уровням 2015 или даже 2013 годов.

«Около 9 000−20 000 граждан могут на пороге бедности из-за экономического шока», — отмечает Всемирный банк. Среди работников в Черногории в наиболее пострадавших секторах только 6 процентов были признаны бедными до пандемии.

По оценкам ВБ, средний доход домохозяйств может упасть на пять-десять процентов. Доля населения, считающегося уязвимым, не бедным, но экономически неблагополучным, может возрасти с 28 процентов до примерно 29−31 процента.

«Вызывает беспокойство тот факт, что более 80 процентов черногорцев, которые могут стать бедными из-за Covid-19, в настоящее время не имеют никакой социальной защиты», — отмечают во Всемирном банке.