Ярославль, , 17:25 — REGNUM В мэрии Ярославля вновь принято решение о перекрытии движения по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэра Ярославля Владимира Волкова. Специалисты, которые оценивали состояние конструкций, выявили дефекты в пролетном строении путепровода.

Путепровод вновь закрыли для движения Владимир Волков

«Эксперты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений произвели перерасчёт несущей способности пролётных строений и выявили критичные значения для безопасной эксплуатации путепровода. Для дополнительных обследований несущих конструкций принято решение о временном закрытии движения по Добрынинскому путепроводу, поскольку мы прежде всего заботимся о жизни и здоровье людей. Приношу автомобилистам извинения за вынужденные неудобства», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Пуск движения 12 мая City-yaroslavl.ru

Сквозное движение по Добрынинскому путепроводу было открыто в ночь с 11 на 12 мая, причем в мэрии заявляли, что специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений дали разрешение на открытие проезда.

Сам объект в течение двух лет реконструируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», финансирование выделено по личному распоряжению Владимира Путина. Подрядчик — компания «ЕКС» — планировал завершить работы к концу октября 2020 года. Скажется ли на сроках реконструкции обнаружение новых дефектов конструкций, пока неизвестно.

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