Тула,
29 мая 2020, 17:22 — REGNUM
ВВП России продолжит снижаться, потому что те факторы, которые привели к его падению, продолжают действовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируя
данные министерства экономики.
Как сообщалось ранее, по данным ведомства, в апреле 2020 года ВВП России снизился на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В качестве пояснений в министерстве упомянули такие факторы, как введение нерабочего периода, негативную внешнеэкономическую конъюнктуру и снижение спроса.
«Апрельское падение ВВП на 12 процентов подтверждает общую пессимистическую картину положения в экономике нашей страны. Такое
же
положение сохранится и в ближайшие месяцы.
В своих оценках Минэкономразвития отмечает, что падение
ВВП
было связано с падением потребительского спроса на услуги, на спорт и тому подобное, а также с падением товарного оборота в продовольственном секторе. Я не вижу оснований для того, чтобы эта тенденция поменялась. Те небольшие потуги помощи как гражданам, так и бизнесу, которые мы наблюдаем со стороны правительства, направлены на то, чтобы дать что-то, позволяющее лишь выживать.
Но когда люди выживают — это вам скажет любой маркетолог — у них сокращаются потребности на те услуги, которые не являются для них остро необходимыми. Люди все чаще задумываются, нужна ли им какая-то вещь из непродовольственного сектора и нужна ли им сегодня та или иная услуга, которой ранее они пользовались каждый день.
Одним словом, пока мы не восстановим спрос — а нынешних мер для этого явно недостаточно — иной перспективы, кроме падения, я не вижу», — отметил Михаил Глухов.