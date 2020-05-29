Тула, , 17:22 — REGNUM

ВВП России продолжит снижаться, потому что те факторы, которые привели к его падению, продолжают действовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируя данные министерства экономики.

Как сообщалось ранее, по данным ведомства, в апреле 2020 года ВВП России снизился на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В качестве пояснений в министерстве упомянули такие факторы, как введение нерабочего периода, негативную внешнеэкономическую конъюнктуру и снижение спроса.

«Апрельское падение ВВП на 12 процентов подтверждает общую пессимистическую картину положения в экономике нашей страны. Т акое же положение сохранится и в ближайшие месяцы.

В своих оценках Минэкономразвития отмечает, что падение ВВП было связано с падением потребительского спроса на услуги, на спорт и тому подобное, а также с падением товарного оборота в продовольственном секторе. Я не вижу оснований для того , чтобы эта тенденция поменялась. Те небольшие потуги помощи как гражданам, так и бизнесу, которые мы наблюдаем со стороны правительства, направлены на то, чтобы дать что-то, позволяющее лишь выживать.

Но когда люди выживают — это вам скажет любой маркетолог — у них сокращаются потребности на те услуги, которые не являются для них остро необходимыми. Люди все чаще задумываются, нужна ли им какая-то вещь из непродовольственного сектора и нужна ли им сегодня та или иная услуга, которой ранее они пользовались каждый день.