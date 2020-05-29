Москва, , 17:13 — REGNUM Сразу после снятия ограничений можно ожидать роста числа посетителей в торговых центрах, при этом сформированная за время эпидемии привычка к покупкам онлайн тоже никуда не уйдёт, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

По данным исследования НАФИ, весной 2020 года в связи с вызванными эпидемией ограничениями число граждан, осуществляющих покупки онлайн, значительно возросло. 32% тех, кто совершает интернет-покупки, стали покупать онлайн чаще. При этом лишь 31% граждан выбирают оплату товаров онлайн при оформлении заказа, 50% оплачивают заказ банковской картой при получении, 15% — наличными при получении заказа.

«Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни и потребительские привычки. Увольнения, сокращения заработной платы, отсутствие уверенности в будущем — вследствие всего этого люди стараются экономить и не тратят деньги на то, в чем остро не нуждаются, в том числе на заказы в зарубежных магазинах. После окончания самоизоляции спрос ждет долгое восстановление, в том числе из-за падения доходов населения.

Несмотря на это, сразу после снятия ограничений можно ожидать роста потока в торговых центрах: люди, уставшие от заточения, соскучились по «оффлайну». При этом привычка к покупкам онлайн, сформированная за время пандемии, никуда не уйдет, и число покупок через интернет не сократится.