Москва, , 16:59 — REGNUM Обнаружение антител IGG при тестировании на коронавирус указывает на то, что человек уже переболел инфекцией ранее. Об этом 29 мая заявил директор научно-клинического Центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор Казанского федерального университета Альберта Ризванов на телеканале «Россия 24».

«Согласно рекомендациям Минздрава, Роспотребнадзора, наличие антител IGG совершенно не свидетельствует о том, что человек болен. Единственный тест, который однозначно может сказать, болеет ли он COVID-19 или нет, это генетический (тест) ПЦР (полимеразная цепная реакция)», — заявил Ризванов.

«ПЦР как раз отвечает, болеет человек сейчас или нет. А тест на IGG, на антитела, говорит о том, переболел человек этой инфекцией когда-либо или нет», — пояснил он.Другими словами, если человек переболел коронавирусной инфекцией, ПЦР-тест не покажет, есть ли вирус или нет — с вирусом организм давно справился.

«Бояться того, что имеются IGG антитела совершенно не следует. Более того, это, я бы сказал, даже счастье, что это есть, особенно если переболел в лёгкой форме и даже не заметил», — добавил Ризванов.