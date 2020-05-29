Ульяновск, , 16:57 — REGNUM В Ульяновске в ходе гидравлических испытаний на теплосетях обнаружено 129 порывов, устранено 80. Об этом сообщает администрация областного центра.

Отопительный сезон завершился в мае. С наступлением тёплой погоды начались гидравлические испытания, в ходе которых на теплосетях обнаружено 129 порывов и свищей. В настоящее время устранено 80 повреждений, ремонтные работы продолжаются.

Отметим, что по 8 июня без горячей воды будут оставаться Засвияжский и Ленинский районы, 4-й микрорайон, Опытное поле, улицы Шевченко, Крымова, Карла Маркса, Робеспьера, Воробьёва. 2 июня отключат горячее водоснабжение в Киндяковке, 15 июня — по улицам Уютная, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и переулку Брюханова. Горячей воды не будет девять дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году для подготовки к новому отопительному периоду, который включает в себя гидравлические испытания, модернизацию котельных и ремонт инженерных сетей, потребуется более 950 млн рублей. Ранее власти заявляли, 73% ульяновских теплосетей эксплуатируются более 30 лет.

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