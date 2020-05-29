Москва, , 16:55 — REGNUM Рост числа летальных исходов от коронавирусной инфекции в последние дни в России укладывается в рамки статистических ожиданий. Об этом 29 мая заявил директор научно-клинического Центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор Казанского федерального университета Альберта Ризванов на телеканале «Россия 24».

«Статистика по смертности немного запаздывает по сравнению со статистикой о выявлении новых случаев. Человек, естественно, не умирает сразу после диагноза, он какое-то время болеет, у него развиваются симптомы, особенно тяжёлые больные лежат в реанимации. И конечно же, проходит какое-то время, прежде чем пациент либо выздоровеет, как мы надеемся, либо, к сожалению, не сможет справиться с болезнью», — заявил Ризванов.

«Поэтому я думаю, что со временем статистика по смертности тоже пойдёт вниз», — подчеркнул он.

29 мая за сутки количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 232 и достигло 4 374. Предыдущее максимальное значение составляло 174, которое было зафиксировано два раза — 26 и 28 мая.