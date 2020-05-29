Москва, , 16:49 — REGNUM В условиях кризиса, обрушения цен на нефть, массовой безработицы, девальвации рубля, скачка цен, нищеты и банкротства компаний власти России заняты не спасением населения, рабочих мест и экономики, а введением новых поборов с граждан. Об этом 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

«В правительстве придумали очередной налог и планируют назвать его «страхованием от безработицы». Размер сбора составит от 1,5 до 2% от фонда оплаты труда и будет перечисляться работодателем в Фонд социального страхования (ФСС). Другими словами, размер страховых взносов с зарплаты работников вырастет с 30 до 31,5−32%, — написал он. — Вся шутка в том, что уже сегодня жители РФ и работодатели платят кучу налогов на фонд оплаты труда: 13% налог на доходы физлиц (НДФЛ), 30% страховые взносы в внебюджетные фонды и 20% НДС, которым облагаются расходы на оплату труда».

В структуре страховых взносов, как пояснил Жуковский, которые уже сейчас составляют 30%, 22% идут в Пенсионный фонд РФ, 5,1% — в Фонд медицинского страхования (ФМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС).

«Наряду с этим власть планирует ввести общественные работы для тех граждан, которые оказались без работы, — подчеркнул экономист. — И если вы от них откажетесь, то пособие по безработице вам не светит. Людей будут заставлять работать за копейки и гроши (8−12 тысяч рублей), используя в качестве дармовой и бесправной рабочей силы. В лучших традициях крепостного строя. Власть возрождает феодально-сословное общество и рабский труд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что предложение оплачивать пособия по безработице за счёт средств самих трудящихся наверняка будет крайне негативно воспринято и работодателями, и самими работниками.