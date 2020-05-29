Бишкек, , 16:49 — REGNUM Власти Киргизии решили разрешить пансионатам, домам отдыха и другим туристическим объектам возобновить ранее приостановленную из-за пандемии коронавируса деятельность с 1 июня 2020 года. Об этом сегодня, 29 мая, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство республики просит граждан добираться до мест отдыха на личных автомобилях, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

«Если 50 человек поедет в автобусе или микроавтобусе, то шанс заразиться будет больше, чем во время поездки на своей машине», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что по-прежнему остаются под запретом любые массовые развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, семейные торжества, а также деятельность развлекательных заведений, кинотеатров, интернет-клубов и детских игровых площадок.