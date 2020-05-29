Москва, , 16:44 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в объёме выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в апреле составила 31,6% после 31,7% в марте. Об этом сообщает 29 мая пресс-служба Банка России.

Согласно данным регулятора, номинальный объём ОФЗ, принадлежащий иностранным инвесторам, на начало мая составил 2,992 трлн рублей при общем объёме рынка в 9,47 трлн рублей.

Напомним, на 1 мая 2019 года доля нерезидентов в российских ценных бумагах составляла 27,8%.

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