Ярославль, , 16:41 — REGNUM В Ярославской области непродовольственные магазины и кафе и рестораны не будут работать до 7 июня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора региона. Как заявил Дмитрий Миронов, решение оставить закрытой сферу развлечений далось непросто.

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«После долгих консультаций и обсуждений решили, что делать новые послабления — преждевременно. Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. И как бы нам не хотелось пойти навстречу бизнесу, открыть непродовольственные магазины, кафе, сделать это сейчас будет рискованно. Слишком много пациентов в наших стационарах. Поэтому продлеваем существующий режим работы предприятий до 7 июня, — пояснил губернатор Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославской области до 15 июня продлен запрет на массовые мероприятия, остаются закрытыми гостиницы, турбазы, дома отдыха и пансионаты.

«Единственное, что изменится — будет расширен перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года», — отметил Дмитрий Миронов.

Также губернатор призвал жителей Ярославской области соблюдать масочный режим, который является обязательным для общественного транспорта и продовольственных магазинов.

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