Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM

Государство своими карантинными мерами фактически прекратило значительную часть экономической деятельности, при этом оно требует продолжать выплату зарплат и собирается запретить увольнения — всё это противоречит любой логике, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу Министерства труда.

Ранее РБК сообщило, что ведомство предлагает запретить организациям до конца 2020 года отправлять работников в простой и увольнять их по инициативе работодателя.

« Если Министерство труда издаст приказ о запрете увольнять сотрудников, Министерство здравоохранения должно последовать примеру товарищей и запретить гражданам заражаться коронавирусом. Обоснованность и реалистичность обоих постановлений будут приблизительно одинаковыми.

Государство своими карантинными мерами фактически прекратило значительную часть экономической деятельности. Эти меры не дают организациям зарабатывать деньги. Но если нет денег, из чего платить зарплату? Не платить зарплату и не увольнять — это уголовное преступление. Нынешние предложения не просто нереалистичны — они противоречат логике.