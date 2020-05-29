Москва, , 16:40 — REGNUM Структура задолженности российских домохозяйств серьёзно отличается от того, что наблюдается в США и в Европе, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, согласно выпущенному Банком России «Обзору финансовой стабильности», долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.

Как пояснил Комолов, если посмотреть на долю задолженности домохозяйств в российском ВВП, то она составляет порядка 17%, а в США — 90%. Таким образом, может сложиться впечатление, что проблем нет и долг можно наращивать ещё долго. Но есть нюансы. Во-первых, как пояснил Комолов, если сравнивать структуры задолженности жителей РФ и американцев, то они сильно разнятся.

«Основа американского долга — это ипотека. Это около 80% от всех долгов домохозяйств США. Что такое ипотека? Это специфические кредиты, которые не относятся к потребительским. Это не связано с удовлетворением сиюминутных краткосрочных потребностей граждан, как это происходит в РФ. У нас доля ипотеки — всего 30% в долгах жителей РФ. А 70% — это кредиты на текущее потребление, — — подчеркнул экономист. — На ремонт, на образование, на лечение, на покупку бытовой техники. Это говорит о том, что долг для российского заёмщика имеет другую природу и отражает его более низкий уровень благосостояния. Кроме того, в западном мире процентные ставки отличаются от наших. Важна ведь не номинальная процентная ставка, которая прописана в кредитном договоре, а реальная. Если вы взяли кредит под 2%, а инфляция у вас 4%, то значит, фактически банку вы отдадите меньше, чем взяли в реальном выражении. В Европе ключевая ставка около нуля, а инфляция — 1,5−3%. Там выгодно покупать товар в кредит».

Что касается РФ, то, как пояснил Комолов, здесь совершенно иная ситуация.

«У нас реальная ставка положительная. А на Западе — в основном отрицательная. Иными словами, в РФ товар, купленный в кредит, это товар, купленный с переплатой», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что значительное число граждан РФ в скором времени будут вынуждены перейти на более скромный уровень жизни.