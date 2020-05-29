Рига, , 16:32 — REGNUM В Латвии в мае в бюджет инкассировано на 23% налогов меньше, чем запланировано. Об этом 29 мая сообщила глава Государственной службы доходов (СГД) страны Иева Яаунземе в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

«28 мая мы достигли магической цифры — 77%. Однако, платежи продолжаются и были случаи, когда в последний день месяца ситуация выравнивалась», — сказала Яаунземе.

Она не считает процент отставания существенным. По ее словам, НДС собран в объёме 75% от планируемого. Сборы социального и подоходного налогов также не показывают критических значений.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.