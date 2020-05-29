Бишкек, , 16:27 — REGNUM Власти Киргизии решили возобновить авиасообщение внутри страны уже с 8 июня 2020 года. Об этом сегодня, 29 мая, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, риски распространения коронавируса из-за запуска внутренних авиарейсов сохраняются, но они являются минимальными, по сравнению с другими видами междугородних пассажирских перевозок — из-за их меньшей продолжительности по времени.

Высокопоставленный чиновник также отметил, что наземная перевозка пассажиров между регионами республики по-прежнему остается под запретом.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Киргизии приостановило все международные и внутренние авиарейсы в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.