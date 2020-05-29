Село Ворсино, Калужская область, , 17:45 — REGNUM На заводе Samsung в Калужской области в целях оптимизации численности работников планируется сокращение персонала на 10%. Об этом 29 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональным министерстве труда и социальной политики.

По информации ведомства, в настоящее время ситуация на ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» характеризуется как стабильная. Вместе с тем на заводе открыты порядка 100 вакантных рабочих мест на производственных линиях, и сейчас перед предприятием стоит задача их замещения, в первую очередь за счёт сокращаемых сотрудников. Проведение мероприятий будет осуществляться в соответствии с требованиями трудового законодательства, при сохранении всех предусмотренных гарантий. В период уведомления о предстоящем сокращении работники вправе как расторгнуть трудовые отношения с выплатой дополнительной компенсации, так и принять предложение работодателя о переводе на другую работу с возможностью переобучиться.

«Служба занятости региона готова к работе по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. При этом все обратившиеся за поиском работы, в случае отсутствия возможности трудоустройства, имеют право претендовать на выплату пособия в максимальном размере», — говорится в сообщении министерства труда и социальной политики Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На автозаводе Volkswagen в Калуге пройдет сокращение