Кострома, , 16:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, в ходе которой обещал ускорить решение вопроса со строительством второго моста в Костроме — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На протяжении нескольких лет администрация области совместно с профильными министерствами и ведомствами ведет работу по реализации проекта строительства второго обхода города Костромы. Министерством транспорт РФ принято решение о финансировании объекта за счёт федеральных средств. В настоящее время выполняются работы по обоснованию инвестиций заказчиком строительства выступает Федеральное дорожное агентство. По завершении работ правительственной комиссией по транспорту должно быть принято решение о включении объекта в комплексный план модернизации, расширению магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Прошу поддержать регион, дать поручение Министерству транспорта ускорить принятие решения», — рассказал президенту Сергей Ситников.

Губернатор отметил, что из-за отсутствия транспортного обхода Кострома испытывает «критические» нагрузки — транзитный транспорт разрушает дорожную сеть областного центра, страдают памятники культуры.

«Действительно это проблема — по плотности дорог Кострома опережает среднероссийские показатели. А по качеству, к сожалению, почти 80% дорог регионального и межмуниципального значения не отвечают нормативным требованиям. Ну и мост, о котором вы сказали, это проблема. Обязательно поручу правительству проработать этот вопрос быстрее», — ответил Владимир Путин.

Отметим, что тема строительства нового моста в Костроме имеет как минимум 20-летнюю историю. Впервые базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. К строительству федеральной трассы планируется приступить в 2021 году.

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