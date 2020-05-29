Нальчик, , 16:14 — REGNUM Новый налоговый режим введен в Кабардино-Балкарии. Он направлен на улучшение положения граждан, занимающихся предпринимательством, — так называемых самозанятых. Для них с 1 июля налоговая ставка при операциях с физлицами будет составлять 4%, а при работе с юрлицами — 6%.

По словам министра экономического развития КБР Бориса Рахаева, под новый налог подпадают самозанятые, доход которых в течение года будет превышать 2,4 млн рублей. Кабардино-Балкария стала одним из 23 субъектов РФ, в которых принята такая система налогообложения для лиц, которые оказывают услуги или производят какую-либо продукцию и при этом не имеют работодателя и сотрудников в подчинении.

На днях такой же налоговый режим был одобрен в Адыгее и Ставропольском крае.

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