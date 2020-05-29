Москва, , 16:07 — REGNUM Москва заняла девятое место в рейтинге самых развитых в мире экосистем для стартапов Startup Ecosystem. Об этом 29 мая сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Список составляет исследовательский центр StartupBlink. В прошлом рейтинге столица РФ занимала десятое место. В первой тройке — Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

Авторы исследования отметили потенциал Москвы в сфере искусственного интеллекта, больших данных, а также назвали город «центром творческой индустрии Европы», рождающий инновационные идеи.