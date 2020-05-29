Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.

«Мы фиксируем спад спроса на 50−55%», — сказал он во время онлайн-конференции.

Он также выразил надежду, что принятые правительством федеральные меры позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

Читайте также: Эксперт: спрос на ипотеку может вырасти в ближайшие месяцы