Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.
«Мы фиксируем спад спроса на 50−55%», — сказал он во время онлайн-конференции.
Он также выразил надежду, что принятые правительством федеральные меры позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
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