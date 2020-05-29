Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Екатеринбурге ООО «Абсолют», отвечающее за работу распределительного центра сети магазинов «Красное и белое», оштрафовано на 450 тыс. рублей. Решение принял Железнодорожный райсуд, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Дело было рассмотрено по инициативе Роспотребнадзора. Этому предшествовала проверка, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемического законодательства. Поводом для проверки стала вспышка COVID-19 среди сотрудников склада. 29 мая суд принял решение оштрафовать компанию. В законную силу оно пока не вступило. У ООО есть десять дней на обжалование.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение дела началось 28 мая. Ранее коронавирус выявили у 180 сотрудников. Что касается нарушений, то их обнаружили в том числе и в нескольких магазинах сети.

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