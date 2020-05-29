Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В апреле 2020 года на фоне эпидемии нового коронавируса объем продаж на вторичном рынке легковых машин в Санкт-Петербурге составил 7 тыс. единиц, что на 51% ниже результата прошлого года. Об этом 29 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего в Санкт-Петербурге было продано подержанных моделей Ford Focus. В отчётный период местные автолюбители купили 244 такие машины. Это на 52% меньше, чем в прошлом году.

Второе место занимает немецкая модель Volkswagen Polo. В апреле текущего года в регионе было перепродано 180 экземпляров данного авто — на 45% меньше прошлогоднего уровня.

Тройку лидеров данного списка замыкает Skoda Octavia с результатом 163 перепроданных авто (-50%). Четвёртое и пятое места соответственно заняли Kia Rio (155 ед.; — 47%) и Hyundai Solaris (134 ед.; — 54%).

Напомним, в апреле текущего года на автомобильном рынке Санкт-Петербурга было куплено 3208 новых авто, что на 72% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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