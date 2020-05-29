Бишкек, , 15:40 — REGNUM На реализацию госпрограммы по обеспечению безопасности и социально-экономического развития приграничных территорий, имеющих особый статус, власти Киргизии выделили более 296,2 млн сомов (281,9 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 29 мая.

На киргизско-узбекском участке согласовано около 95% спорных участков границы, а на киргизско-таджикском — лишь около 60%.

Встречи представителей властей Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, на которых решаются вопросы делимитации и демаркации общих границ, приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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