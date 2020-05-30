Сеул, , 08:34 — REGNUM Представители южнокорейской железнодорожной корпорации Korea Rail Network Authority (KRN) и Главного управления инфраструктуры инвестиций (AYGM) Турции провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили пути сотрудничества в сфере железнодорожного строительства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данная конференция проводилась с целью поддержки отечественных компаний и создания основы для их выхода на турецкий рынок.

В онлайн-встрече также приняли участие представители Hyundai E&C, GS E&C, SK Telecom, KIND и Hyundai Rotem.

Отмечается, что первоначально планировалось провести личную встречу представителей двух стран, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести и провести в формате видеоконференции.