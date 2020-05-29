Самара, , 15:37 — REGNUM Аппаратура, которая облегчает дыхание тяжело больным пациентам, поступила в больницу Самары. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 мая Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина получила 453 узла подготовки кислорода. Это оборудование было приобретено за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что оно поможет больным с CОVID-19 и пневмониями.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Самарской областной клинической больницы им. Середавина Артема Алексанкина, в это медицинское учреждение поступают тяжелые пациенты, либо пациенты средней тяжести, которым необходимо насыщать легочную систему кислородом. Поступившие узлы обеспечивают больным необходимый объем кислородовоздушной смеси для облегчения дыхания.

Отмечается, что всего регион получил 730 узлов подготовки кислорода. Вскоре поступившая аппаратура будет распределена и по другим больницам области, которые помогают инфицированным коронавирусом пациентам.

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