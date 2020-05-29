Москва, , 15:14 — REGNUM Сумма общей задолженности Белоруссии за поставки российского газа компании «Газпром» на данный момент составляет $165,57 млн. Об этом 29 мая рассказал журналистам глава российской газовой компании Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тысяч», — сказал глава «Газпрома».

Также он уточнил, что, когда белорусской стороной вопрос с задолженностью будет полностью урегулирован, российская сторона сможет назначить переговоры по вопросам условий поставок газа с 1 января 2021 года и добавил, что письмо соответствующего содержания на эту тему 29 мая было отправлено главе минэнерго Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский госдолг на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом года на 5,3 млрд бел. руб. или на 11,9%.