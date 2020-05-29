Москва, , 15:05 — REGNUM В апреле 2020 года в России было куплено новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на сумму 59,1 млрд рублей, в то время, как в марте текущего года выручка составила 166,6 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего же за первые четыре месяца 2020 года российские автолюбители потратили на покупку кроссоверов и внедорожников 433,8 млрд рублей.

В апреле нынешнего года первое место в России по величине выручки с продаж автомобилей сегмента SUV занимает Toyota RAV4. За месяц российские автолюбители купили 12 521 такой автомобиль и потратили на покупку 26 млрд рублей.

На втором месте разместилась модель Hyundai Creta. Её российские дилеры продали в количестве 21 107 экземпляров на сумму 24,7 млрд рублей. Тройку лидеров данного рейтинга замыкает Volkswagen Tiguan. За отчётный месяц его продажи составили 10 639 единиц на общую сумму в 20,6 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места в списке соответственно занимают Kia Sportage (8228 ед.; 13,6 млрд рублей) и Nissan X-Trail (7056 ед.; 12,7 млрд рублей).

Напомним, по итогам первых трёх месяцев текущего года самым прибыльным новым авто в РФ стал кроссовер Toyota RAV4.

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