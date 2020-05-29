Москва, , 15:01 — REGNUM На сегодняшний день долг Белоруссии перед Россией по газу составляет 165,57 млн долларов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тысяч долларов», — заявил Миллер агентству ТАСС.

По его словам, российская сторона будет готова к переговорам по газовым поставкам в Белоруссию по условиям образца 1 января 2021 года только тогда, когда долг будет ликвидирован.