Курган, 29 мая 2020, 14:59 — REGNUM Жители курганского города Шумиха жалуются на постоянное отключение холодной воды. И та, что подаётся семь часов в сутки, грязная и ржавая, говорится в сообщении сервиса «Обратись».
Администрация Шумихинского района сообщает заявительнице, что вода подаётся с 12:00 до 17:00 часов и с 23:00 до 6:00.
Отмечается, что МУП «Городские коммунальные сети» города Шумихи прорабатывает вопрос о реанимации дополнительной скважины.
Причём ранее в официальном паблике администрации Шумихи была опубликована информация, что «до конца июня… вода будет подаваться под низким давлением в связи с истощением источников водоснабжения».