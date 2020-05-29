Джакарта, , 14:53 — REGNUM Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) зафиксировала высокие показатели торговли с Китаем, что делает ассоциацию крупнейшим торговым партнером КНР в условиях продолжающегося кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, сообщает Antara.

«Пандемия COVID-19 не помешала обеим сторонам укрепить деловые отношения», — заявил посол Китая при АСЕАН Дэн Сицзюнь на форуме в Джакарте.

«В торговле между АСЕАН и Китаем наблюдается рост в 6,1%, в том числе в первом квартале этого года ($140 млрд), что впервые делает АСЕАН крупнейшим торговым партнером Китая», — отметил посол.

Кроме того, сотрудничество Китая со странами АСЕАН в рамках инициативы «один пояс — один путь» также продолжало развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря АСЕАН по социально-культурному сообществу Кунг Фоак заявил, что включение вопроса биоразнообразия в повестку дня АСЕАН посредством сотрудничества и взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон имеет важное значение.

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