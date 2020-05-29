Москва, , 14:44 — REGNUM Уровень добычи нефти и газового конденсата находился в России с 1 по 28 мая на отметке 1,281 млн тонн в сутки. Это следует из данных ЦДУ ТЭК.

Участвуя в соглашении ОПЕК+, Россия согласилась уменьшить добычу в мае и июне на 2,5 баррелей в сутки — до 8,5 млн баррелей в сутки. Соглашение действует с 1 мая.

Если пересчитать объём добычи в баррелях с применением коэффициента 7,33, который используется для экспортной нефти Urals, то суточная добыча в России на конец мая составляла 9,39 млн баррелей с учетом газового конденсата. Однако по данным только на 28 мая заметно ещё большее сокращение добычи — до 9,35 млн баррелей.

Квота по сокращению добычи не включает конденсат, а отдельных данных по добыче конденсата в статистике нет.

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