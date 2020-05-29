Токио, , 14:31 — REGNUM Старт продаж нового вседорожника Toyota Yaris Cross состоится в сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Основой для новинки стала обычная «пятидверка» Yaris. Авто построено на платформе TNGA-B. Стоит отметить, что Toyota Yaris Cross стала самым дешевым кроссовером бренда. Предварительная цена базовой комплектации модели в Европе равна 18 тыс. евро (около 1,4 млн. рублей).

В движение машину приводит гибридный агрегат, который включает в себя турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л и электромотор-генератор. Общая мощность силовой установки равна 116 «лошадям». Точно таким же агрегатом оснащаются кроссоверы C-HR и RAV4. Силовая установка нового кроссовера работает с умной системой полного привода Toyota AWD-i.

Длина гибрида составляет 4 180 мм, а расстояние между осями — 2560 мм.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2020 года дилеры японской компании Toyota в РФ продали 2565 машин, что на 70% меньше, чем в апреле прошлого года.

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