Ташкент, , 14:16 — REGNUM Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана отклонило предложение АО «Узбекнефтегаз» о повышении акцизного налога на импорт нефтепродуктов, сообщает 29 мая издание «Подробно.uz».

В совете по тарифному и нефтегазовому регулированию пояснили, что предложение не соответствует принятым международным обязательствам и практике.

В совете напомнили, что Узбекистан является участником многостороннего договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. В рамках документа унифицируются ставки акцизных налогов на товары отечественных и импортных производителей.

Напомним, 25 мая СМИ Узбекистана сообщили, что компания «Узбекнефтегаз» направила в министерство энергетики предложение о повышении акцизного налога на импорт топлива.

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