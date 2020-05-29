Москва, , 14:12 — REGNUM Снижение ВВП России в апреле на 12% оказалось лучше ожиданий. Скептики, некоторые аналитики рынка и особенно лидеры мнений либеральных взглядов, без зазрения совести дают прогнозы по 20%-20% просадке экономики России в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные Минэкономразвития РФ.

«Нужно отметить, что в первом квартале года ВВП России демонстрировал вполне хороший рост на уровне 1,6%. Восстановление экономики страны будет непростым. Важны факторы подъема деловой активности бизнеса, повышение доходов граждан.

Сегодня важно уделить максимум внимания на угрозу устойчивого спада промышленного производства, превышения показателя в 8% может действительно оказаться критичным для качественного восстановления роста.

При реализации нейтрального сценария Россия потеряет в 2020 года от 4% до 6% ВВП. Сжатие экономик западных стран может быть еще существеннее. Для России сегодня важен фактор восстановление цен на энергоресурсы, диапазон по нефти $40−50 за баррель Brent будет комфортным.

Точкой роста экономики может стать повышение деловой активности, развитие инвестиционных проектов и доступные финансовые ресурсы.

Возможно, именно сегодня стоит подумать о развитии секторов с высокой добавленной стоимостью. Финтех, фармацевтика, услуги, логистическая и другие отрасли ждут своего звёздного часа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении.

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