Москва, , 14:09 — REGNUM Система страхования от безработицы в РФ сможет распространяться только на людей легально занятых, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ готов рассмотреть предложение о страховании от безработицы.

«До 2000 года у нас существовало страхование от безработицы, — сказал Кудюкин. — Был Фонд занятости, связанный с федеральной службой занятости населения, и работодатель из фонда оплаты труда отчислял не очень большой процент в Фонд занятости, из которого финансировалась политика в сфере занятости, основные её направления — выплата пособий, оплата общественных работ, оплата переподготовки и так далее. И при этом средств Фонда занятости, конечно, не хватало на проведение такой политики в полном объёме, и её приходилось дофинансировать из бюджета. В 2000 году страховые принципы финансирования политики занятости были отменены. Вообще же в мировой практике применяются страховые методы финансирования политики занятости. Но есть разные модели. Есть модели, когда платит работник, либо работодатель, либо софинансирование».

При этом Кудюкин уточнил, что система страхования может распространяться только на людей легально занятых, в то время как для теневого сектора эта модель просто не работает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.