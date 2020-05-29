Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В столице Чувашии прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в ходе проверки «Городской стоматологической поликлиники», ситуация в которой раз за разом поднимается с различных трибун из-за массового ухода в отпуск сотрудников учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в апреле 35 сотрудников поликлиники № 3 указанного учреждения находились в отпуске без сохранения зарплаты. Отпуска предоставлены на основании их заявлений. В ведомстве ссылаются на статью 128 Трудового кодекса РФ, согласно которому отпуск за свой счёт может быть предоставлен «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам».

«Путем изучения документов и опроса работников учреждения установлено, что заявления поданы ими по предложению работодателя. Кроме того, в самих заявлениях отсутствовало указание причины предоставления отпусков, что не соответствует положениям трудового законодательства. Фактов оказания на работников учреждения давления и совершения действий, содержащих признаки преступлений, не выявлено», — говорится в релизе и уточняется, что при этом работники обращений в органы прокуратуры не направляли.

В ведомстве также уточняют, что в настоящее время сотрудники вышли на работу.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что в ходе проверки выявлены «факты несвоевременного расчета при увольнении четырех немедицинских работников учреждения», которые ушли с работы по собственному желанию.

Постановлением прокуратуры Московского района Чебоксар руководитель учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат»).

По итогам представления, внесённого в адрес учреждения, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 28 апреля врио главы Чувашии Олег Николаев отреагировал на сообщения в социальных сетях о том, что сотрудников городской стоматологической поликлиники в Чебоксарах якобы без их согласия отправили в отпуск за свой счёт. Он поручил провести проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении он напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы. Период нерабочих дней завершился в мае, при этом регионы были наделены полномочиями сами принимать решения о снятии или ужесточении режима повышенной готовности и мер безопасности.

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