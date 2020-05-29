Москва, , 14:03 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей, говорится в заявлении ведомства.

«В связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний», — говорится в заявлении.

В ФАС добавили, что сигналы о занижении закупочных цен поступают из Алтайского края и Татарии. Согласно сообщениям, в некоторых случаях снижение закупочной цены составило до 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что жители сразу нескольких алтайских сёл объявили забастовку «молочникам»: закупочные цены на молоко стали ниже, чем на воду, продающуюся в магазинах.

Из-за этого владельцы подсобных хозяйств предпочитают выливать продукцию и готовятся продавать коров.

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